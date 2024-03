Furto in Cattedrale a Molfetta: rubate le offerte per la Palestina

MOLFETTA - Mercoledì mattina un furto sacrilego ha colpito la Cattedrale di Santa Maria Assunta di Molfetta. Ignoti si sono introdotti nella chiesa e hanno portato via il salvadanaio in cui erano custodite le offerte destinate alle famiglie cristiane che si trovano in Palestina.Il bottino è ancora da quantificare, ma si presume che ammontasse a diverse centinaia di euro. Le offerte erano il frutto della generosità dei fedeli che, durante le celebrazioni religiose, avevano donato denaro per supportare le comunità cristiane in Terra Santa.Le indagini sul furto sono state affidate ai Carabinieri di Molfetta che stanno visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della Cattedrale. I militari stanno anche vagliando le abituali frequentazioni della zona per cercare di individuare i responsabili del furto.La notizia del furto ha destato grande sconcerto e indignazione nella comunità molfettese. Il parroco della Cattedrale, don Mimmo Cornacchia, ha espresso la sua amarezza per l'accaduto: "E' un gesto vile e offensivo che colpisce non solo la Chiesa, ma anche tutti coloro che hanno contribuito con le loro offerte a sostenere le famiglie cristiane in Palestina".L'episodio di Molfetta non è il primo caso di furto di offerte destinate a cause benefiche. Negli ultimi mesi, infatti, si sono verificati diversi episodi simili in chiese e parrocchie di tutta Italia.Si invita chiunque abbia informazioni utili a contattare i Carabinieri di Molfetta al numero 080 3381000.