Gioia del Colle: grande attesa per 'La fanova di San Giuseppe' in Piazza Plebiscito

Ore 19:00 - Accensione del falò a cura del sindaco Giovanni Mastrangelo e del sindaco del Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi Gianluca Ronco.

Ore 19:30 - Spettacoli di trampolieri, giocolieri, acrobati e artisti del fuoco.

Ore 20:30 - Concerto dei Terraross.

In caso di maltempo, l'evento si terrà presso il Palazzetto dello Sport.



Per informazioni:





Associazione culturale Sciò: 338/1234567

Comune di Gioia del Colle: 080/3441111

GIOIA DEL COLLE – Fervono i preparativi a Gioia del Colle per la tradizionale "Fanova di San Giuseppe", evento che, martedì 19 marzo, sarà riproposto in Piazza Plebiscito dall'associazione culturale Sciò, con il patrocinio dell'amministrazione comunale.Musica, spettacoli, gastronomia e artigianato faranno da cornice al momento più atteso della manifestazione, l'accensione del falò, che sarà effettuata, alle ore 19:00, dal sindaco Giovanni Mastrangelo e dal sindaco del Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi Gianluca Ronco.Ad allietare la serata ci saranno trampolieri, giocolieri, acrobati e artisti del fuoco che, a partire dalle ore 19:30, animeranno il centro della città con le loro esibizioni.Alle ore 20:30, infine, sarà la volta dei Terraross. Il concerto della nota band pugliese farà ballare il pubblico presente in Piazza Plebiscito a suon di musiche popolari e segnerà il gran finale dei festeggiamenti in onore di San Giuseppe.Un evento da non perdere per vivere l'atmosfera unica della tradizione pugliese e per gustare i sapori tipici del territorio.