Grave incidente a Martano: 62enne precipita dal tetto di un'abitazione

MARTANO - Un uomo di 62 anni, titolare di una ditta edile, è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce dopo essere precipitato dal tetto di un'abitazione a Martano, in provincia di Lecce.L'incidente è avvenuto intorno alle 11:00 di questa mattina in via Pisanelli. L'uomo stava effettuando un sopralluogo sul tetto dell'abitazione, dove erano in corso dei lavori di ristrutturazione, quando, per cause ancora da accertare, ha perso l'equilibrio ed è precipitato da un'altezza di circa tre metri.Immediatamente soccorso dai sanitari del 118, l'uomo è stato trasportato in codice rosso al Dea-Fazzi di Lecce. Le sue condizioni sono gravi: ha riportato un trauma cranico e facciale e versa in prognosi riservata.Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della stazione di Martano e gli ispettori dello Spesal, che stanno effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica dell'accaduto.L'ennesimo incidente sul lavoro che coinvolge un edile desta preoccupazione. Le autorità competenti stanno indagando per accertare eventuali responsabilità.