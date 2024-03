Sicurezza alimentare: in Puglia la filiera è 'sicuramente buona'

Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia

Anna Grazia Maraschio, assessora regionale all’Ambiente

Rocco Palese, assessore regionale alla Sanità

Vito Bruno, direttore generale di Arpa Puglia

Antonio Fasanella, direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico (Izspb)

Onofrio Mongelli, direttore della Sezione Promozione della Salute e del Benessere della Regione Puglia

Alessandro Piva, regista e produttore cinematografico

Tancredi Di Paola, regista dello spot

Un risultato importante che premia l'impegno della Regione Puglia, di Arpa Puglia, delle Asl e dell'Istituto Zooprofilattico a tutela della salute dei cittadini e della qualità delle produzioni agroalimentari pugliesi.



BARI - La Puglia si conferma ai vertici nazionali per la sicurezza alimentare e la sanità animale. Lo dimostra il Piano di controllo regionale pluriennale, i cui risultati saranno presentati giovedì 21 marzo alle ore 11 nella Sala Di Jeso della Presidenza della Regione Puglia (Lungomare Nazario Sauro 33, Bari).A illustrare l'importanza dei traguardi raggiunti sarà lo spot "Filiera agroalimentare pugliese: sicuramente buona!", prodotto da Alessandro Piva, noto regista, sceneggiatore e produttore cinematografico. Il video, realizzato con la regia di Tancredi Di Paola, sarà proiettato in anteprima durante la conferenza stampa.Dalla Relazione annuale del Piano di controllo emerge un quadro positivo: la Puglia si posiziona al primo posto in Italia per numero medio di fitofarmaci ricercati su singolo campione e al secondo per numero di analisi trasmesse al Ministero della Salute.Alla conferenza stampa interverranno: