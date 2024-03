Bari, al via il Congresso regionale dei ginecologi

BARI - Bari 15 marzo ore 16.00 presso Villa Romanazzi Carducci: si svolgerà il Congresso regionale della Società Italiana di Ginecologia ed Ostetricia. Arriveranno nel capoluogo pugliese i maggiori esperti della ginecologia nazionale per fare il punto circa i progressi compiuti dalla specialità che si occupa della Salute e Cura della Donna.Sarà inaugurato dal Prof. Vito Trojano Presidente nazionale della SIGO il Congresso regionale in programma a Bari il 15 marzo e che vedrà l’intervento del Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute On. Marcello Gemmato, tanti i temi che verranno trattati a partire dall’analisi dell’inverno demografico quale fenomeno che sta affliggendo anche la Regione Puglia che rimanda, nelle statiche nazionali, al rallentamento e la stagnazione nella crescita della popolazione.I ginecologi pugliesi, anche grazie alle diverse sessioni di studio, s’interrogheranno sulle cause del fenomeno Denatalità che rivestono altresì aspetti, sociali, ambientali, istituzionali, clinici, sapendo come esista a tutt’oggi una grande disinformazione, soprattutto nei giovani, sulle loro possibilità procreative, sulla durata delle stesse e sulle possibilità e limiti della PMA in particolare, se eseguita dopo i 40 anni di età.Attraverso questo importante appuntamento, si attiverà il migliore confronto clinico diagnostico con specialisti del settore e con le istituzioni sugli argomenti specifici e su determinati programmi da mettere in atto per arginare il grande problema della denatalità, anche attraverso l’intervento del Presidente della Regione Puglia Dott. Michele Emiliano.Altro tema importante, e che verrà affrontato, sarà la responsabilità professionale in ambito sanitario, attraverso l’analisi degli attuali mutamenti legislativi in atto e che verranno meglio illustrati dal Viceministro della Giustizia l’On. Francesco Paolo Sisto insieme al Presidente Nazione dell’Associazione degli Ostetrici e Ginecologi Ospedalieri Italiani Prof. Antonio Chiantera.