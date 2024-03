La città di Molfetta piange la violinista Francesca Carabellese

MOLFETTA - La città di Molfetta è immersa nel dolore per la perdita della talentuosa violinista Francesca Carabellese, venuta a mancare all'età di 51 anni dopo una coraggiosa battaglia contro un tumore durata 10 mesi. Nonostante la malattia, Francesca ha continuato a esprimere la sua passione per la musica fino all'ultimo respiro, regalando agli amanti della musica il suo talento in un concerto tenuto proprio nella sua Molfetta lo scorso febbraio.L'Orchestra Filarmonica Pugliese, di cui Francesca era una colonna portante, le ha reso omaggio dedicandole il Requiem di Mozart, sottolineando il vuoto lasciato dalla sua assenza. Il sindaco Minervini ha espresso il cordoglio della città, ricordando Francesca come una figura piena di passione ed energia che ha lasciato un'impronta indelebile nella comunità. I funerali si terranno domani alle 11 presso la Chiesa di Sant’Achille, dove amici, familiari e colleghi potranno rendere l'ultimo tributo a questa straordinaria artista.