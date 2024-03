'San Giuseppe protagonista della storia', martedì 19 marzo i festeggiamenti a Mesagne

- Gli appuntamenti del Triduo in onore della festa del 19 marzo sono stati programmati nelle giornate del 16, 17 e 18 marzo presso la Chiesa di Santa Maria in Betlem tenendo a mente le parole di Papa Francesco: "San Giuseppe è un protagonista della storia e, come tale, un esempio costante: Giuseppe, sposo di Maria e testimone della logica dell’amore che è sempre una logica di libertà, e Giuseppe ha saputo amare in maniera straordinariamente libera. Non ha mai messo sé stesso al centro. Ha saputo decentrarsi, mettere al centro della sua vita Maria e Gesù".