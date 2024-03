La cucina dello chef barese Marco De Benedictis, un mix tra sapori semplici e gustosi

Per AMA Stay l’attenzione al territorio e ai suoi prodotti è uno dei punti chiave della filosofia della struttura. Design, SPA, benessere: il richiamo alla natura è evidente in ogni dettaglio, così come nella cucina dell’AMA Restaurant.



Per il workation residence, nel cuore della Valle di Marebbe, la ristorazione gioca un ruolo fondamentale, attraversando un concept gastronomico che fonde tradizione e contemporaneità. Lo chef Marco De Benedictis, coadiuvato da Maître Elmar Feichter, propone la sua idea di cucina: un mix di sapori e ingredienti semplici ma gustosi, per soddisfare il palato di una clientela internazionale sempre più esigente.

Questo il mantra del giovane Chef barese, che deve l’amore per la cucina alla nonna. Il ricordo delle mattine passate al mercato, a scegliere con cura le materie prime dai piccoli produttori, rivive in ogni piatto che Marco presenta per conquistare il palato degli ospiti di AMA Stay . Rispettando il valore della semplicità che la nonna gli ha tramandato, lo Chef Marco De Benedictis unisce al massimo tre, quattro sapori perché, come a detta sua: “In bocca deve fare boom! Cerco sempre di ricordare ‘il buono’ di un piatto che mi capita di assaggiare e poi lo reinterpreto per farlo mio”.

L’infanzia in Puglia e le importanti esperienze successive, una su tutte quella nella brigata dello chef stellato Herbert Hintner, hanno maturato in lui la visione di una proposta culinaria improntata sulla ricerca del perfetto equilibrio tra semplicità e gusto, valorizzando l’eccellenza della materia prima. Ed è proprio questa la firma che lo Chef pone in ogni sua creazione: piatti che parlano da sé e che raccontano la storia di un territorio, dove la stagionalità riveste un ruolo fondamentale, al punto da spingere lo Chef pugliese a recarsi personalmente dai contadini e dai produttori locali per creare i suoi menù, in base all’offerta della natura.

Palcoscenico delle realizzazioni di De Benedictis è un ambiente esclusivo con cucina a vista, grandi vetrate panoramiche sul paesaggio mozzafiato di Plan de Corones e un accattivante “social table”, dove gli elementi di design creano un ambiente moderno e accogliente. I colori, le forme e le luci richiamano costantemente la natura: dalle lampade che cadono dal soffitto come fossero frutti, ai colori del legno, che rimandano al paesaggio della montagna. Tutto è perfettamente in armonia per trasportare in un’esperienza culinaria multisensoriale.

Durante la giornata, l’AMA Bistrò accoglie i propri ospiti per godersi un pranzo informale, per sorseggiare un buon vino o un fresco cocktail.

Ad AMA Stay la condivisione è un valore fondamentale: se negli spazi di coworking è possibile condividere idee, all’interno del ristorante e del bistrò potrai condividere il piacere del buon cibo, sperimentando la diversità e aprendosi a nuove conoscenze, in uno spazio di respiro internazionale immerso nel meraviglioso scenario delle Dolomiti.

