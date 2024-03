La Passione Vivente di Alberobello: un appuntamento imperdibile per la 47^ edizione

Data: Venerdì 29 marzo 2024

Ora: 21:00

Luogo: Piazzale Biagio Miraglia, Alberobello

Ingresso: Libero e gratuito

Per maggiori informazioni:





Associazione Da Betlemme a Gerusalemme: https://www.dabetlemmeagerusalemme.it/

Comune di Alberobello: https://www.comunealberobello.it/index.php?lang=it

ALBEROBELLO - Torna ad Alberobello la suggestiva rappresentazione della Passione Vivente, giunta alla sua 47^ edizione. L'evento, organizzato dall'associazione Da Betlemme a Gerusalemme con il sostegno del Comune di Alberobello, si terrà venerdì 29 marzo 2024, in piazzale Biagio Miraglia, con inizio alle ore 21. L'ingresso è libero e gratuito.La rappresentazione, che coinvolge oltre cento figuranti tra giovani e meno giovani, ripercorrerà le ultime ore di vita di Gesù Cristo, dalla sua entrata in Gerusalemme alla crocifissione e risurrezione. Il tema di quest'anno, "Fiorire lì dove Dio ci pone", riprende quello del Presepe Vivente allestito lo scorso Natale e invita a riflettere sulla capacità di trasformare la sofferenza in speranza e rinascita.La Passione Vivente di Alberobello si distingue per la sua intensa drammaticità e la profonda spiritualità, capace di coinvolgere emotivamente il pubblico e trasportarlo in un'atmosfera di raccoglimento e riflessione. La suggestiva scenografia naturale dei trulli di Alberobello fa da cornice a questa rappresentazione unica, che si avvale di costumi curati nei minimi dettagli e di musiche evocative.Un appuntamento imperdibile per rivivere il mistero della Pasqua in un contesto di grande suggestione e significato.