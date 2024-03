La Puglia del legno si incontra a Bari per discutere il futuro del settore

Il mercato del legno e le evoluzioni in corso

Il trasporto intermodale ferroviario

I requisiti di salute e sicurezza dei mobili imbottiti

Un'occasione per fare sistema e guardare al futuro con fiducia



I vari relatori porranno l'accento sulla necessità di fare sistema, evidenziando gli aspetti tecnici legati alle normative in essere e future. L'innovazione, infatti, non può prescindere dalla responsabilità delle aziende di adeguarsi alle regolamentazioni.



Il convegno di Conlegno rappresenta un'importante opportunità per le aziende pugliesi del settore legno-arredo per confrontarsi su un terreno comune e per individuare le migliori strategie per affrontare le sfide del futuro.



https://www.conlegno.eu/

BARI - Si terrà oggi presso l'Hotel Parco dei Principi a Bari il convegno annuale di Conlegno, consorzio servizi legno - sughero. L'edizione 2024, dal titolo "Scenari dei prossimi cambiamenti tecnico-normativi nel settore legno-arredo", rappresenta un'importante occasione di incontro per le aziende pugliesi del settore, che saranno protagoniste del dibattito sul futuro del legno e sulle normative internazionali.Ad accogliere gli ospiti saranno Orlando Fravega, Presidente di Conlegno, e Nicola Semeraro, Presidente di Rilegno, consorzio nazionale per la raccolta, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi in legno.Il tema centrale del convegno sarà l'analisi dei prossimi cambiamenti tecnico-normativi che interesseranno il settore legno-arredo. Tra i relatori, Daniela Frattoloni, Coordinatrice del comitato tecnico FITOK, presenterà in anteprima il nuovo libro tecnico "Pallet ed imballaggi di legno. Normativa Internazionale per le misure fitosanitarie ISPM n. 15. Volume 1: Inquadramento generale".Grande attenzione verrà riservata anche al nuovo regolamento EUDR con cui l'Unione Europea intende contrastare la deforestazione e il degrado forestale su scala globale. Interverranno su questo tema Eni Borshi, Vicepresidente IFA e Consigliere Conlegno, e Sebastiano Cerullo, Segretario Generale di Conlegno.Il convegno sarà inoltre l'occasione per approfondire diverse tematiche di grande rilevanza per il settore, tra cui: