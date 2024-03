La primavera a Borgo Egnazia: tradizione e artigianalità si incontrano

Sito web di Borgo Egnazia: www.borgoegnazia.it

SAVELLETRI DI FASANO - La Pasqua a Borgo Egnazia si tinge dei colori della primavera e del fascino delle tradizioni pugliesi. Un viaggio nel tempo che riporta in vita antichi saperi e mestieri, grazie alla collaborazione con la neonata associazione CLARA.L'associazione CLARA, fondata da Aldo Melpignano, Camilla Vender e Clara D'Aprile, custode delle tradizioni pugliesi, nasce dalla passione per la cultura e le arti del territorio. Un progetto che mira a valorizzare il patrimonio immateriale della Puglia, tramandando di generazione in generazione i segreti di un tempo.L'amore per le tradizioni si traduce in una serie di esperienze uniche per gli ospiti di Borgo Egnazia durante la Pasqua. Tra queste, la riscoperta della "Scarcella", un dono pasquale fatto di pasta frolla che racchiude un uovo sodo e una colombina.Il 30 marzo, il cuore pulsante delle festività sarà "La Festa della Primavera". Un'occasione per immergersi nell'atmosfera autentica della Puglia, con canti, danze, opere artigianali e il suggestivo "Canto all'Uovo", un rito antico che anima le vie del Borgo.L'unione tra la tradizione e il tocco contemporaneo dell'associazione CLARA rende le esperienze pasquali a Borgo Egnazia un viaggio indimenticabile. Un tuffo nel passato che si apre al futuro, con un occhio sempre attento alla bellezza e all'autenticità del territorio pugliese.