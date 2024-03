Tragedia sulla provinciale Brindisi-San Vito: tre morti, muore anche il marito della donna ferita

SAN VITO DEI NORMANNI - Si aggrava il bilancio dell'incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio sulla provinciale che collega Brindisi a San Vito dei Normanni. Nella notte è deceduto nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Perrino di Brindisi il 76enne Antonio Iaia, che era rimasto gravemente ferito nello scontro frontale tra due auto. L'uomo viaggiava a bordo di una Opel Corsa con la moglie, la 66enne Maria Epifani, anch'essa coinvolta nell'incidente e morta poco dopo il ricovero in ospedale.Nell'impatto ha perso la vita anche la 50enne Pasqualina Prezioso, alla guida di una Toyota Yaris. Le due donne erano originarie di San Vito dei Normanni, come la coppia rimasta coinvolta nell'incidente.Le cause dello scontro frontale sono ancora al vaglio della Polizia Locale, intervenuta sul posto per i rilievi. Le due auto sono state sequestrate.La comunità di San Vito dei Normanni è sconvolta dalla tragedia. Le tre vittime erano molto conosciute e stimate. Il sindaco Giovanni Formica ha proclamato il lutto cittadino per il giorno dei funerali.Il sindaco di San Vito dei Normanni, Giovanni Formica, ha espresso il cordoglio dell'intera comunità alle famiglie delle vittime: "Siamo profondamente addolorati per questa tragedia che ha colpito la nostra città. Le tre persone che hanno perso la vita erano persone perbene, conosciute e stimate da tutti. Ci stringiamo attorno ai familiari in questo momento di dolore".Anche il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha espresso il suo cordoglio: "Una tragedia immensa che lascia un dolore inconsolabile. Esprimo la mia vicinanza e le mie condoglianze alle famiglie delle vittime".