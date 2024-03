Allerta meteo in Puglia: precipitazioni intense, temporali e forti venti

Dalla sera di domenica 10 marzo e per le successive 24-30 ore: Precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su tutta la Puglia.

Dalle prime ore di lunedì 11 marzo: Fenomeni più frequenti sui settori tirrenici, con rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento.

Dalle ore 00:00 di lunedì 11 marzo e per le successive 20 ore:Precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia settentrionale e meridionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati.

Precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul restante territorio regionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.



Vento:





Dalla tarda serata di domenica 10 marzo e per le successive 12-18 ore: Venti da forti a burrasca a prevalente componente meridionale sulla Puglia.

Dalle ore 00:00 di lunedì 11 marzo e per le successive 20 ore: Venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali, in attenuazione.



Consigli:







Per informazioni più specifiche e aggiornate, consultare il sito web della Protezione Civile regionale: Si consiglia di prestare attenzione alle indicazioni delle autorità locali e di seguire le norme di comportamento previste in caso di allerta meteo.Per informazioni più specifiche e aggiornate, consultare il sito web della Protezione Civile regionale: https://protezionecivile.puglia.it/



In caso di emergenza:Numero verde Protezione Civile: 800 840 840

112 (numero unico di emergenza)



Si raccomanda di prestare la massima attenzione e di limitare gli spostamenti alle sole reali necessità.

BARI - Dalle ore 00:00 di lunedì 11 marzo 2024 e per le successive 20 ore, è prevista allerta gialla per rischio idrogeologico, idrogeologico per temporali e vento su tutta la Puglia.