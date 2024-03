Lameck Banda del Lecce si infortuna: salta la sfida contro la Roma

L'attaccante zambiano del Lecce, Lameck Banda, si è infortunato durante l'allenamento, riportando una distorsione al ginocchio. Questo infortunio lo terrà fuori dal campo lunedì 1 aprile alle 18, quando il Lecce affronterà la Roma al "Via del Mare" nella trentesima giornata di Serie A. Tuttavia, c'è la speranza che possa fare ritorno per la partita successiva, sabato 6 aprile alle 15, contro il Milan al "Meazza".Banda, che ha disputato 19 partite nel corso di questa stagione, è stato un elemento importante per il Lecce. Ha giocato dall'inizio in 16 occasioni e è subentrato in campo 3 volte nel corso del secondo tempo. Nonostante le sfide fisiche, è riuscito a mettere a segno 2 gol, uno dei quali è stato contro il Milan al "Via del Mare" nella dodicesima giornata di andata, mentre l'altro è arrivato contro l'Empoli al "Castellani" nella quindicesima giornata di andata.Il Lecce, ora, dovrà fare affidamento su altri giocatori per colmare la mancanza di Banda. Sarà Piccoli a prendere il suo posto nella sfida contro la Roma, guidata dal tecnico Daniele De Rossi. Resta da vedere come il Lecce affronterà questa situazione e se riuscirà a ottenere un risultato positivo nonostante l'assenza del suo attaccante chiave.