Luca Gagliano del Foggia si distingue con due gol nel girone C di Serie C

FOGGIA - L'attaccante del Foggia, Luca Gagliano, sta emergendo come protagonista nel girone C di Serie C, dimostrando il suo valore con due gol cruciali nelle recenti sfide della squadra. Il primo gol è arrivato nella ventiseiesima giornata contro il Monopoli allo "Zaccheria", contribuendo alla vittoria per 3-2 dei pugliesi. Il secondo gol è stato segnato nel match contro il Messina al "San Filippo", dove il Foggia ha trionfato per 3-0 sui siciliani nella trentatreesima giornata.Da quando è arrivato a Foggia, il ventiquattrenne Gagliano ha dimostrato di essere un elemento importante per la squadra, giocando 9 partite sinora. L'unica partita alla quale non ha partecipato è stata contro il Brindisi al "Fanuzzi" nella ventisettesima giornata. Il Foggia ha acquisito Gagliano a titolo temporaneo dal Padova nel mercato invernale di gennaio 2024.Gagliano avrà un altro appuntamento importante sabato 30 marzo alle 18:30 contro il Latina al "Francioni" nella trentaquattresima giornata. Prenderà il posto di Santaniello, attualmente infortunato. Nonostante la mancanza di opportunità lo scorso anno con il Padova nel girone B di Serie C, dove ha disputato 14 gare senza segnare, Gagliano sta dimostrando di essere un giocatore determinante per il Foggia in questa stagione.