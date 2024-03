L'Armani Milano vince una battaglia contro il Fenerbahce, la Virtus Bologna cede alla Stella Rossa

Olimpia Milano fb

MILANO - L'Armani Milano ha conquistato una vittoria sofferta contro il Fenerbahce al Mediolanum Forum di Assago, imponendosi per 77-76. La partita è stata combattuta fin dalle prime battute, con i milanesi che hanno subito trovato il vantaggio grazie a una tripla di Hall e un canestro di Poythress. Il primo quarto si è concluso sul 28-18 per l'Armani.Nel secondo quarto, i turchi hanno cercato di rientrare in partita, ma i meneghini hanno mantenuto il controllo del gioco, chiudendo il primo tempo sul 43-36.Nella seconda metà dell'incontro, l'Armani ha continuato a condurre, con Melli e Shields che si sono distinti come migliori marcatori. Il Fenerbahce ha provato a impensierire i padroni di casa nel quarto quarto, ma la squadra di coach Messina ha resistito e si è aggiudicata la vittoria.I migliori marcatori dell'Armani Milano sono stati Melli con 17 punti e Shields con 15. Per il Fenerbahce, Wilbekin e Motley hanno realizzato 15 e 13 punti rispettivamente.Con questa vittoria, l'Armani Milano sale all'ottavo posto in classifica con 28 punti, in compagnia di Partizan Belgrado, Valencia e Efes Istanbul.La Virtus Bologna ha invece perso contro la Stella Rossa Belgrado in trasferta, con il punteggio di 94-79. La squadra di coach Scariolo è stata in partita nel primo quarto, chiudendo sul 23-21.Nel secondo quarto, la Stella Rossa ha preso il controllo del gioco, grazie anche a una buona prestazione di Teodosic, e ha chiuso il primo tempo sul 48-42.Nella seconda metà dell'incontro, i serbi hanno continuato a macinare gioco e hanno portato a casa la vittoria.I migliori marcatori della Virtus Bologna sono stati Shenghelia con 25 punti e Lundberg con 15. Per la Stella Rossa, Nedovic e Bolomboy hanno realizzato 25 e 15 punti rispettivamente.Con questa sconfitta, la Virtus Bologna rimane all'ottavo posto in classifica con 34 punti.