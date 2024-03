Trani: Inaugurata la mostra 'Legendary Covers 1940-2024' di Harper's Bazaar

. TRANI - Ieri sera si è svolta a Trani, nel suggestivo Palazzo Pugliese che ospita il famoso negozio di abbigliamento Nugnes, l'inaugurazione della mostra fotografica "Legendary Covers 1940-2024" dell'iconica rivista americana Harper's Bazaar. Unica tappa in Italia, l'esposizione presenta abiti importanti che hanno rappresentato la storia della moda dagli anni '40 ai giorni nostri, arricchiti da accessori e quadri raffiguranti attrici americane e di altri paesi.L'evento, organizzato in collaborazione con Camera Buyer Italia, ha visto la partecipazione di un folto pubblico che ha potuto ammirare le copertine di questa nota rivista di moda, realizzate da grandi fotografi come Paolo Roversi, Mario Sorrenti e Peter Lindbergh.Le cover di Harper's Bazaar, dagli anni '40 ad oggi, raccontano un lungo e affascinante viaggio attraverso la storia del costume. La mostra offre l'opportunità di ammirare da vicino le opere di alcuni dei più grandi talenti del settore della fotografia e di scoprire come la moda sia cambiata nel corso degli anni, influenzando la società e la cultura.L'esposizione, che si protrarrà per tutto il weekend (negli orari di apertura della boutique: sabato 10.00-20.30 e domenica 10.00-13.00 / 16.30-20.30), è arricchita da un light cocktail esclusivo curato dal rinomato ristorante stellato Casa Sgarra e dai pregiati vini delle Cantine San Marzano.L'evento di Trani rappresenta un connubio perfetto tra moda e cultura, un'occasione imperdibile per gli amanti del fashion e dell'arte. La mostra "Legendary Covers 1940-2024" è un vero e proprio viaggio nel tempo che permette di scoprire l'evoluzione della moda e il suo ruolo nella società.La mostra ha riscosso un grande successo di pubblico, con numerosi visitatori che hanno apprezzato questo interessante incontro. L'esposizione sarà aperta al pubblico il sabato dalle 10 alle 20,30 e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20,30.Se siete amanti della moda e della cultura, non vi lasciate sfuggire l'occasione di visitare la mostra "Legendary Covers 1940-2024" di Harper's Bazaar. Un'esperienza indimenticabile che vi permetterà di scoprire la storia del costume e di ammirare le opere di alcuni dei più grandi fotografi del mondo.