Krstovic in gol con il Montenegro: doppietta nella vittoria contro la Bielorussia

ANTALYA - L'attaccante del Lecce Nikola Krstovic è stato protagonista con la sua nazionale, il Montenegro, nell'amichevole vinta 2-0 contro la Bielorussia ad Antalya, in Turchia.Il giocatore classe 2000 ha realizzato il secondo gol del Montenegro al 45' del primo tempo, con un tocco rasoterra di destro. Una rete importante che ha consolidato il vantaggio della sua squadra.Krstovic ha disputato una gara di grande intensità e sacrificio, mettendosi al servizio della squadra e creando diverse occasioni pericolose. È stato sostituito al 22' del secondo tempo da Bakic.Il primo gol del Montenegro era stato segnato da Marusic al 28' del primo tempo. La squadra di Miodrag Radulovic ha controllato bene il gioco per tutta la durata dell'incontro, ottenendo una vittoria meritata.Il Montenegro tornerà in campo lunedì 25 marzo per un'altra amichevole, questa volta in casa contro la Macedonia. Krstovic spera di continuare a giocare con continuità e a rendersi utile alla sua nazionale, confermandosi un attaccante di grande talento.Krstovic sta disputando una stagione positiva con il Lecce in Serie A. Ha collezionato 27 presenze, realizzando 5 gol. Il suo contributo è stato fondamentale per la salvezza dei giallorossi pugliesi.Il ct del Montenegro, Miodrag Radulovic, ha elogiato la prestazione di Krstovic: "E' un giocatore molto importante per noi. Ha fatto un'ottima partita e ha segnato un gol bellissimo. Sono sicuro che continuerà a crescere e a darci grandi soddisfazioni".Con la sua tenacia, il suo impegno e il suo fiuto del gol, Krstovic si candida come futuro leader del Montenegro. Un giocatore di grande talento che può dare tanto alla sua nazionale e che ha tutte le carte in regola per affermarsi anche a livello internazionale.