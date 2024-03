Laura Formenti porta 'Drama Queen' al Teatro AncheCinema nell'ambito del Fuori Bif&st

BARI – Il Teatro AncheCinema continua ad arricchire il suo programma nel contesto del Fuori Bif&st con una serata di Stand Up Comedy imperdibile. Laura Formenti, talentuosa stand-up comedian, si esibirà con il suo spettacolo "Drama Queen".Laura Formenti è conosciuta come una delle stand-up comedian più apprezzate in Italia, raggiungendo la finale di Italia’s Got Talent 2021 e ottenendo grande notorietà online grazie al suo video virale "Se fossi un uomo". Ospite in programmi televisivi come Le Iene su Italia 1 e autrice del popolare podcast "Humor Nero", Laura Formenti è pronta a far ridere il pubblico con il suo spettacolo "Drama Queen".In "Drama Queen", Formenti offre una visione esilarante di un dramma che abbraccia la vita quotidiana. Affrontando temi come le aspettative dei genitori, i sogni infranti, la precarietà lavorativa e gli amori incerti, Laura Formenti combina umorismo brillante e commovente con battute intelligenti che colpiscono nel segno.Lo spettacolo si terrà venerdì 22 marzo 2024, alle ore 20:30, presso il Teatro AncheCinema, situato in Corso Italia 112 a Bari.I biglietti, disponibili a partire da 12 euro, possono essere acquistati online su bit.ly/FORMENTI o direttamente presso il botteghino del Teatro AncheCinema.Per ulteriori informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero +39 329 64 99 552.L'evento è aperto a tutti e il Teatro AncheCinema offre un ambiente accessibile, privo di barriere architettoniche, con posti riservati per carrozzine e visuale centrale dello spettacolo.