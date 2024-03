Lavori abusivi a Polignano a Mare: sequestrata area di cantiere dalla Guardia Costiera

MONOPOLI - Il personale della Guardia Costiera di Monopoli ha sequestrato un'area di cantiere a Polignano a Mare dove erano in corso lavori edili abusivi.I militari, durante un controllo, hanno individuato un gruppo di operai intenti a lavorare presso una struttura adiacente al demanio marittimo. Le immediate verifiche hanno accertato che i lavori in corso non avevano alcuna autorizzazione, nonostante l'area fosse sottoposta a vincolo paesaggistico e ricadesse nella zona del Parco Naturale Regionale di Costa Ripagnola.Al fine di impedire la prosecuzione dei lavori abusivi, la Guardia Costiera ha sequestrato l'intera area di cantiere.Il sequestro dell'area di cantiere è stato disposto dalla Procura della Repubblica di Bari, che ha contestato ai responsabili dei lavori i reati di abuso edilizio e violazione del vincolo paesaggistico.Le indagini della Guardia Costiera sono volte ad accertare l'entità dei danni ambientali causati dai lavori abusivi e a individuare tutti i responsabili.L'operazione della Guardia Costiera si inserisce nel quadro delle attività di controllo e tutela del territorio, volte a contrastare l'abusivismo edilizio e a preservare il patrimonio paesaggistico e ambientale.