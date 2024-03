Le proposte dello chef Daniel Canzian per la Pasqua

MILANO - Sono tre i menu pensati da Daniel Canzian, chef patron dell’omonimo ristorante milanese, per celebrare la Pasqua. A questi si aggiunge la sua Colomba alle albicocche arrosto, una ricetta originale che si fa apprezzare per la morbidezza e la fragranza naturale del suo impasto.

I menu firmati Daniel Canzian

Al ristorante

Il primo menu dello chef è da scoprire al ristorante nell’accogliente sala di Via Castelfidardo angolo San Marco. Si parte con Chicche e Bon Bon – una varietà di antipasti che attinge dalla cultura gastronomica veneta – e con la Torta pasqualina per poi passare ai primi piatti: Tortelli di ortica, mandorle ed erbette primaverili e Risotto ai frutti di mare. A seguire la scelta è tra le Costolette di agnello gratinate, carciofi e mentuccia o il Carciofo alla Wellington, salsa al pepe verde. Si conclude con la Colomba alle albicocche arrosto, uovo alla crema inglese e la piccola pasticceria.

Il costo del menu per persona è di € 95, l’abbinamento vini è disponibile a € 40.

Menu “A casa tua”

La seconda proposta pasquale è disponibile per il delivery o per l’asporto con formula "A casa tua": le portate possono essere rigenerate in pochi e semplici passaggi, insieme al menu verrà consegnato un videomessaggio dello chef con tutte le istruzioni. All’interno della box l’originale pane sfogliato, la focaccia ai pomodori arrosto, patate e rosmarino e la Torta pasqualina mentre come antipasto da gustare a casa lo chef propone il Crudo di pesci e crostacei. Come primo piatto figurano le classiche Lasagne alla bolognese, il secondo è una Doppia costoletta di vitello glassata in salsa di vino bianco. L’iconica Sfera di cioccolato omaggio ad Arnaldo Pomodoro completa il percorso.

Il costo del menu per persona è di € 85.

Menu “Travel”

Novità di quest'anno è la formula “Travel”, pensata per chi ha in programma di trascorrere la Pasqua fuori città. Il menu sarà disponibile per il ritiro o la consegna dal giorno 27 marzo. Questa proposta si compone di piatti raffinati e al contempo pratici per essere conservati e portati con sé in viaggio. L’offerta ricalca la proposta delivery “A casa tua”, ad esclusione del Crudo di pesce e del dolce: a tutti coloro che ordineranno il menu in formula “Travel” verrà consegnata la Colomba alle albicocche arrosto dello chef.

Il costo del menu per persona è di € 80.

Colomba alle Albicocche arrosto

La Colomba alle Albicocche Arrosto dello chef Daniel Canzian si distingue per la morbidezza e il profumo del suo impasto, caratterizzato da cubetti di albicocca leggermente canditi – una lavorazione che consente alla frutta di mantenere intatte le sue caratteristiche in termini di gusto e consistenza. Proprio per valorizzare questa sua particolarità, il consiglio dello chef è quello di riscaldare la colomba in forno a 160° per 5-7 minuti prima dell’assaggio, un passaggio che consentirà di enfatizzare la fragranza dolce e naturale delle albicocche e di renderle ancora più cremose al palato.

La ricetta nasce nel 2021 dalla collaborazione tra Daniel Canzian e Albertengo, realtà piemontese nota in Italia e all’estero per la produzione di grandi lievitati che predilige l’utilizzo di materie prime di origine italiana, seleziona uova da galline allevate a terra e non impiega aromi lavorati.

Il dolce può essere acquistato online sulla Boutique dello chef, o presso suo il ristorante milanese di Via Castelfidardo angolo San Marco al prezzo di 40,00 € (1 kg).