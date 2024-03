Maugeri In Arte: quando la bellezza contribuisce alla salute

BARI - IRCCS Maugeri Bari ospita l’evento “Concerto di Doctor Jazz”, dove la musica, suonata da una band di medici, è elemento che concorre al percorso di cura e al benessere psico-fisico

La bellezza può contribuire al positivo decorso di una patologia, rendendo il percorso di cura del paziente meno gravoso, sostenendolo in un recupero che sia non solo fisico ma anche psicologico. Questo l’obiettivo del progetto Maugeri In Arte, promosso dagli Istituti Clinici Scientifici Maugeri, che mira a creare un legame tra ospedale e territorio ed essere così punto di riferimento nonché luogo di vita e cultura oltre che di cura.

In questa cornice si inscrive l’evento gratuito ad ingresso libero di venerdì 22 marzo, dalle ore 16, presso l’IRCCS Maugeri Bari: il concerto di Doctor Jazz – Da Frank Sinatra a Ennio Morricone porta sul palco la band composta da Villy Calabrese al pianoforte, Ernesto Losavio, Primario Neurologia Riabilitativa IRCCS Maugeri Bari, al contrabbasso, Enzo Falco alla batteria e la voce di Mario Schiavoni.

“Maugeri In Arte è un progetto che racconta ulteriormente quello che siamo: una realtà sanitaria e di ricerca scientifica che mette sempre il paziente al centro, dalla sua presa in carico alla medicina personalizzata fino alla condivisione di un momento artistico e culturale come strumento di educazione e di bellezza nel percorso di cura. Tutto ciò è possibile grazie all’impegno, alla dedizione e alla passione di chi quotidianamente lavora per creare momenti come questo all’interno della vita dell’ospedale. Dal 2016 ICS Maugeri è Società Benefit e gli eventi di Maugeri In Arte rientrano tra i progetti che consolidano il nostro continuo impegno e la nostra responsabilità a livello sociale e territoriale”, dichiara Chiara Maugeri, Vice Presidente ICS Maugeri.

“Ci auguriamo che questo sia il primo di tanti eventi del Maugeri In Arte qui a Bari. Il nostro Istituto ricovera pazienti con esiti di gravi problematiche - ictus, infarto, trapianto di cuore, insufficienza respiratoria, grave malattia di Parkinson, lesioni midollari, gravi problemi ortopedici - fornendo loro tutte le cure mediche e riabilitative che consentano il ritorno alla vita familiare e sociale nel miglior modo possibile. A seconda delle patologie, però, le degenze possono durare anche diversi mesi, rendendo dunque la permanenza in ospedale lunga. Gli eventi Maugeri In Arte possono contribuire a supportare i nostri pazienti in questo percorso di cura e riabilitazione. Per l’occasione, vorrei ringraziare tutti coloro che vorranno partecipare, a partire dal dott. Ernesto Losavio, Primario Neurologo dell’IRCCS Maugeri Bari, e dai suoi amici/colleghi che suoneranno con lui in questa prima serata inaugurale”, Mauro Carone, Direttore IRCCS Maugeri Bari.

“Mi auguro che la diffusione del progetto Maugeri In Arte ampli la consapevolezza che un’iniziativa semplice come questa, nata per migliorare la degenza dei nostri pazienti, possa essere generativa di valore per tutti, grazie alla cooperazione e alla condivisione: dagli operatori dei nostri Istituti agli artisti che si sono proposti per condividere gratuitamente le loro passioni, fino ai Conservatori e alle scuole d’arte che hanno già accolto con entusiasmo l’iniziativa presso altre sedi Maugeri (suonando dal vivo ed esponendo opere) e speriamo di coinvolgere anche qui a Bari. Maugeri In Arte ha generato – e continua a generare – bellezza, a essere incubatore di creatività e generosità per i pazienti e per i cittadini. La bellezza cura, e questo progetto è portatore di questo messaggio”, Annalisa Andaloro, Procurement and Supply Chain Director ICS Maugeri e Art Director Maugeri In Arte.

Dal 2017 ad oggi, sono stati realizzati presso gli ICS Maugeri tanti eventi, dalla musica alla fotografia, dalla pittura alla poesia, che hanno dimostrato, con una numerosa partecipazione anche esterna, come questo progetto costituisca la spinta a un processo di collaborazione e interazione tra l’ospedale e le istituzioni e associazioni culturali locali, volto a generare valore per la collettività.