Lecce, Congedo (Fdi): 'Grazie a impegno Fdo. Stato sempre al fianco dei cittadini'

BARI - “Mi congratulo con il Questore, gli agenti della Squadra Mobile e la Magistratura di Lecce per l’operazione che, nel giro di poche ore, ha portato all’arresto dell’esecutore della gambizzazione consumatasi ieri a Lecce in pieno giorno davanti a passanti e avventori di un bar. Da quanto si apprende l’esecutore avrebbe agito per ragioni personali se pur nell’ambito di un contesto sociale criminale; un quadro che, con tutte le dovute differenze, sembrerebbe richiamare l’episodio delittuoso avvenuto qualche giorno fa a Casarano. Senza minimamente sottovalutare quanto accaduto, l’operazione testimonia la presenza forte e attenta dello Stato al fianco dei cittadini e l’efficienza dell’azione degli organi inquirenti e delle Forze dell’Ordine, dimostra che nel Salento la lotta al malaffare e al crimine non ha e non avrà tregua grazie anche alla collaborazione della stragrande maggioranza di cittadini onesti e di un tessuto socio-economico sano”. Lo dichiara il deputato leccese di Fratelli d’Italia Saverio Congedo, componente della Commissione parlamentare Antimafia.