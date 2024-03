Bari: arriva il Van di 'CEO for One Month', il Concorso di The Adecco Group che Valorizza i Giovani Talenti

Somministrazione di lavoro

The Adecco Group è quotato al SIX Swiss Exchange (ADEN).

BARI – Ieri ha fatto tappa al Politecnico di Bari il van 100% elettrico di The Adecco Group, azienda leader a livello globale nei servizi dedicati alla gestione delle Risorse Umane, che per celebrare la decima edizione del talent program CEO for One Month ha realizzato un tour di 8 tappe in giro per alcuni dei migliori atenei d'Italia. Tra le città in cui il van ha fatto sosta anche Roma, Urbino, Ancona, Roncade, Brescia e Castellanza.Nel corso della giornata i giovani studenti dell'ateneo pugliese hanno avuto l'opportunità di seguire numerose attività di orientamento al lavoro, tra cui momenti di cv check e interview tips, affiancati a sessioni dedicate alla preparazione alla selezione del programma CEO for One Month, guidati da oltre 25 esperti HR di Adecco. I partecipanti all'iniziativa, inoltre, hanno avuto la possibilità di iscriversi in anteprima alla decima edizione di CEO for One Month 2024, oltre che ad accedere a contenuti esclusivi.L'obiettivo dell'iniziativa CEO for One Month, che dalla sua nascita ha coinvolto oltre 60.000 giovani, è quello di scovare e valorizzare i migliori talenti a livello globale e nazionale, fornendo opportunità di crescita personale e professionale. Superando le varie sfide, i partecipanti avranno la possibilità di mettersi alla prova, sviluppando le proprie hard e soft skill. Inoltre, i candidati potranno incontrare i manager di alcune delle più prestigiose aziende nazionali e internazionali ed entrare in contatto con numerose opportunità professionali, per provare così a lanciare la loro carriera nel migliore dei modi.“Siamo entusiasti di aver fatto tappa a Bari. Il nostro tour in giro per l'Italia e la decima edizione di CEO for One Month ci permetteranno anche quest'anno di incontrare e conoscere giovani brillanti e volenterosi di mettersi alla prova. Attraverso questo talent program, rinnoviamo il nostro impegno a investire nella formazione dei giovani che si apprestano ad entrare nel mondo del lavoro e nella valorizzazione del loro talento, con l'obiettivo di permettere a tutti i partecipanti di sviluppare le giuste competenze e rendersi più competitivi sul mercato del lavoro” ha commentato Virginia Stagni, Chief Marketing Officer di The Adecco Group.The Adecco Group è leader mondiale nei servizi per il lavoro. Con oltre 34.000 dipendenti in 60 Paesi, Adecco Group offre una vasta gamma di soluzioni per il lavoro, tra cui: