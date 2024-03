A Lecce il concerto 'Le parole non dette' al Teatro Paisiello per la rassegna 'Concerti con Aperitivo'

LECCE - Si terrà domenica 24 marzo alle ore 11 il secondo appuntamento con i Concerti con Aperitivo della Camerata Musicale Salentina, al Teatro Paisiello di Lecce. Protagonisti Lello Narcisi al flauto e Adalisa Castellaneta alla chitarra, con il concerto intitolato "Le parole non dette". - Si terrà domenica 24 marzo alle ore 11 il secondo appuntamento con i Concerti con Aperitivo della Camerata Musicale Salentina, al Teatro Paisiello di Lecce. Protagonisti Lello Narcisi al flauto e Adalisa Castellaneta alla chitarra, con il concerto intitolato "Le parole non dette".





Il titolo dell’ultimo brano in programma, composto dalla giovane pianista e compositrice pugliese Daniela Mastrandrea, riassume l’essenza dell’intero concerto. La scelta di affiancare distanti linguaggi musicali, di reinterpretare dei lieder lasciando che la frase musicale esprima da sola tutto il senso della scrittura, ha l’ambizione di portare l’ascoltatore alla verità del testo attraverso la sua personale percezione. La musica non descrive ma evoca, l’esperienza dell’ascolto si completa con quella del sentire, così che la musica possa parlare ad ognuno in modo differente.





"Le parole non dette" nasce dalle parole poiché ispirato alla poesia, eppure la musica le sublima, portandole gradualmente verso la perfezione del silenzio. Gli artisti eseguiranno anche musiche di Schumann, Schubert e Rachmaninov.





Diplomatosi con il massimo dei voti in Italia e in Svizzera, Lello Narcisi si dedica sin da giovane con passione all’insegnamento del flauto e della musica da camera, affiancando all’attività didattica una regolare attività concertistica in Italia e all’estero come solista e camerista. Suona in duo con Adalisa Castellaneta da più di vent’anni e in ambito cameristico ha collaborato con prime parti di orchestre e gruppi da camera tra i più importanti al mondo.





Adalisa Castellaneta si è diplomata con il massimo dei voti al Conservatorio di Musica "Niccolò Piccinni" di Bari; la sua attività concertistica l’ha portata ad esibirsi in noti centri musicali in Italia e all’estero suonando per numerosi festival. È spesso impegnata a collaborare come solista con orchestre tra cui l’Orchestra Nazionale della Radio di Bucarest, Mannheim Chamber Orchestra, i Solisti Aquilani, Kielce Philharmonic Orchestra (Polonia), l’Orchestra Filarmonica Nazionale di Chisinau (Moldavia), l’Orchestra della Radiotelevisione di S. Pietroburgo e l'Orchestra Filarmonica di Odessa.





Al termine dello spettacolo, come sempre, un gustoso aperitivo, buona occasione per un commento a caldo della performance musicale in compagnia degli artisti.





Prevendite disponibili presso la sede della Camerata Musicale Salentina, online e nei punti vendita del circuito Vivaticket.





Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce.

PROGRAMMA MUSICALE





Robert Schumann

Im wunderschönen Monat Mai

Hör'ich das Liedchen klingen

Am leuchtenden

Sommermorgen





Franz Schubert

Serenata





Sergei Rachmaninov

Zdes'khorosho (Op. 21 N. 7)





Daniela Mastrandrea

Il valzer dei pensieri

Le parole non dette

Il Grande Cinema di Nino Rota





PREZZI dei BIGLIETTI

Posto Unico: Intero € 15, Ridotto* € 12, Convenzione** e Speciale*** € 10

* RIDOTTO: Over 65 | Docenti | Studenti

** CONVENZIONI: Abbonati 54^ Stagione CMS | Soci FAI | Soci Soroptimist | Dipendenti e Studenti Università del Salento | Dipendenti Banca Popolare Pugliese | Studenti e Dipendenti "Conservatorio T. Schipa" di Lecce | Iscritti agli Ordini degli Ingegneri, dei Farmacisti e degli Architetti della Provincia di Lecce.

*** SPECIALE: Under 35 | Disabili e Accompagnatori | Gruppi (almeno 8 persone) | Allievi e accompagnatori di scuole di musica convenzionate.

I disabili in carrozzina hanno diritto all’ingresso gratuito.

Le riduzioni verranno applicate dietro presentazione del relativo documento che le consente.

Le tariffe "Convenzioni" e "Speciale" sono disponibili solo presso la sede della Camerata Musicale Salentina o con bonifico.

Per l'acquisto online e nei punti vendita del circuito Vivaticket è previsto un diritto di prevendita aggiuntivo di 1,50 €.





CARTA DEL DOCENTE E 18APP

Anche per questo evento è possibile l'acquisto del biglietto utilizzando il Bonus Cultura, scegliendo come tipologia di buono SPETTACOLI DAL VIVO o CONCERTI.





BIGLIETTO SOSPESO

Un "biglietto sospeso" per chi non può permettersi di andare a teatro: solidarietà e cultura si fondono nell'iniziativa della Camerata Musicale Salentina. Il meccanismo è molto semplice: chiunque, con soli 2 €, può offrire un "biglietto sospeso" e fare in modo che il teatro sia davvero uno strumento di cultura per tutti.

Per ogni biglietto sospeso donato, la Camerata ne offrirà un altro. Le Associazioni solidali che vogliono collaborare a questo progetto possono contattare gli uffici della Camerata al 3480072655.





INFO

54^ STAGIONE CONCERTISTICA 2023-24

CONCERTI CON APERITIVO 2024

Domenica 24 marzo, ore 11

LELLO NARCISI, flauto e flauto in sol

ADALISA CASTELLANETA, chitarra

"LE PAROLE NON DETTE"

TEATRO PAISIELLO - LECCE

Camerata Musicale Salentina

Via XXV Luglio 2B – Lecce

Tel: 0832309901 - Cell: 3480072654 (Info) - 3480072655 (Biglietteria)