Lecce, il Piano urbanistico di tutti: il 9 marzo all’Apollo la presentazione alla città

LECCE - Sabato 9 marzo alle 18 al Teatro Apollo, in una iniziativa aperta a tutti, sarà presentato alla città il nuovo Piano Urbanistico Generale. Sul palco del teatro pubblico più importante della città il Piano Urbanistico Generale sarà illustrato nelle sue diverse componenti, prendendo in esame i sei ambiti strategici territoriali nei quali si articola il disegno futuro della città contenuto nel Piano: il grande centro; i quartieri di Lecce; la città capoluogo; la città verde; la campagna multifunzionale; il mare di Lecce.La redazione del Piano Urbanistico Generale è stata accompagnata da un lungo lavoro di consultazione e partecipazione, che ha visto coinvolta in diverse fasi la cittadinanza diffusa, le associazioni di categoria e i portatori di interesse, la Commissione urbanistica con l’analisi puntuale dei temi strategici del Piano.Tra dicembre 2022 e febbraio 2023 si è svolta la Consultazione Pubblica sul Pug, un percorso che si è articolato in sei diversi appuntamenti che hanno visto la partecipazione di migliaia di cittadini e associazioni che hanno avuto l’occasione di fornire esperienze, testimonianze, proposte. Tutto il percorso di consultazione pubblica è stato raccontato e documentato sul sito www.puglecce.it, dove sono presenti e ancora consultabili le registrazioni integrali degli appuntamenti, i dossier che raccolgono dati conoscitivi e tutti gli interventi dei cittadini e degli amministratori, le proposte e le urgenze segnalate dalla comunità. Dal 13 maggio scorso, inoltre, è aperto nella chiesa del complesso degli Agostiniani l’Urban Center dedicato al Piano Urbanistico Generale dove i cittadini hanno potuto visionare gli ambiti strategici del PUG e depositare proposte.Nell’ultimo anno il percorso di definizione del Piano Urbanistico Generale si è nutrito dei contributi giunti dalla Commissione consiliare Urbanistica, nell’ambito della quale i temi strategici del Piano sono stati illustrati e analizzati dai consiglieri e dai gruppi rappresentati in Consiglio comunale. L’amministrazione comunale ha inoltre incontrato Enti e istituzioni presenti sul territorio comunale, le associazioni di categoria e i portatori di interesse con tavoli tecnici dedicati.«Il futuro di Lecce è adesso – dichiara il sindaco Carlo Salvemini – in questi anni abbiamo parlato del Pug, lo abbiamo discusso pubblicamente, lo abbiamo analizzato e condiviso con i tecnici, i cittadini, le imprese, le associazioni. Perché è questo quello che fa una città contemporanea come la nostra: parla di futuro, con orgoglio, discute di come cambiare le cose che non vanno, di come valorizzare, con determinazione, la sua grande storia ma cerca anche strade nuove, senza paura, unita. Oggi, a Lecce noi facciamo così. Perché il Pug è il piano per una città che abbiamo già iniziato a costruire: la città di tutti. Siamo molto orgogliosi. Invito tutti i cittadini a partecipare».