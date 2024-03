Lecce, si inaugura la mostra 'Medeja', ispirata allo spettacolo di Astràgali Teatro

ph Marina Colucci

LECCE - Verrà inaugurata martedì 12 marzo, alle 19, presso il KC 201 Engaging Space di Podgorica, in Montenegro, la mostra “Medeja”, ispirata all’omonimo lavoro teatrale di Astràgali Teatro di Lecce.In esposizione le opere artistiche realizzate dagli studenti del terzo e quarto anno della Facoltà di Arti Visive dell’Università “Mediterranea” di Podgorica, che, per la loro creazione, si sono ispirati alle scene e alla drammaturgia dello spettacolo di Astràgali Teatro intitolato “Medea, Desìr”, diretto da Fabio Tolledi. La Mostra sarà inaugurata dalla professoressa Marija Džoganovic, preside della stessa Facoltà, curatrice della mostra e docente del modulo di Illustrazione. Esporranno Isidora Avramovic, Petar Đurišić, Jovana Jovanović, Marija Nuculović, Jana Tešanović, Damjan Vujošević. Lo spettacolo “Medea, Desir” è incentrato sulla figura di una donna, straniera e selvaggia, una creatura della diversità, che resiste e ama. Medea è bandita e stigmatizzata, la cui frantumazione è possibile solo attraverso la sua passione, mentre l'amore viene posto al di sopra di ogni valore e di ogni moralità.Lo stesso Tolledi, Direttore artistico di Astràgali Teatro, Presidente del Centro Italiano dell’International Theatre Institute – ITI UNESCO e Vice Presidente per l’Europa del network Mondiale dell’ITI, sarà ospite illustre, per l’occasione, della stessa Università montenegrina, tenendo degli importanti incontri formativi con gli studenti universitari. Nello specifico, martedì 12 marzo, alle ore 18, Fabio Tolledi esporrà nella conferenza dal titolo "Il teatro e il conflitto tra mito e tragedia", mentre mercoledì 13 marzo, a partire dalle ore 10, il direttore artistico terrà il laboratorio interattivo "Teatro delle Immagini", con il supporto della professoressa Džoganović.La collaborazione tra la Facoltà di Arti Visive dell’Università "Mediterranea" di Podgorica e Astràgali Teatro è stata avviata lo scorso anno con la visita di parte del personale accademico della stessa Università alla compagnia teatrale leccese, che ha portato alla firma di un Memorandum sulla cooperazione tra le due istituzioni. Un progetto nato dall’interesse e dall’apprezzamento da parte di una realtà universitaria rilevante verso Astràgali Teatro, che sicuramente contribuisce alla diffusione della cultura, del talento e della conoscenza non solo locale, ma anche nazionale.