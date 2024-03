Leccesi, parliamone insieme: lunedì pomeriggio in via Adriatica

LECCE - Lunedì 4 marzo alle 18.30 in Via Adriatica (angolo via Carella), il sindaco Carlo Salvemini, accompagnato da assessori, consiglieri comunali, incontrerà la comunità del quartiere. Sarà il sedicesimo appuntamento della campagna “Leccesi, parliamone insieme” che ha già attraversato diversi quartieri, borghi e marine. Momenti di incontro e dialogo diretto che aiutano chi amministra ad avere una più esatta contezza dei piccoli problemi di chi vive i quartieri e i cittadini a conoscere i progetti in cantiere e le strategie che orientano il governo della città.