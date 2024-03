Scherzi telefonici: famiglia terrorizzata e soccorritori insultati

FOGGIA - Uno scherzo di pessimo gusto ha terrorizzato una famiglia di Foggia e impegnato inutilmente diverse squadre di soccorso. Nel giro di poche ore, la famiglia ha ricevuto la visita dei vigili del fuoco, di un corriere con un kebab e, in piena notte, di un'ambulanza e un'auto medica del 118.Le telefonate, evidentemente partite da un'altra persona o da un gruppo di idioti, hanno simulato diverse emergenze: un incendio, un ordine di cibo e un'intossicazione da farmaci.L'accaduto ha terrorizzato la famiglia, che si è vista catapultata in una situazione surreale e pericolosa. L'ambulanza e l'auto medica sono state inviate inutilmente, sottraendo risorse preziose a chi ne aveva realmente bisogno.Il video dell'accaduto, girato da uno dei familiari e pubblicato su TikTok, ha scatenato l'indignazione della cittadinanza. "Non ci stiamo a essere vittime di simili scherzi fatti sulla pelle di chi ogni giorno svolge il proprio lavoro", ha dichiarato un portavoce del 118. "Ci appelliamo al buon senso della cittadinanza: questi atteggiamenti non solo sono di cattivo gusto, ma possono mettere a rischio la vita di chi ha bisogno di aiuto".L'episodio di Foggia non è isolato. Scherzi telefonici simili, purtroppo, sono frequenti e causano gravi disagi al sistema di emergenza-urgenza. Le autorità invitano a non sottovalutare la gravità di questi atti, che possono avere conseguenze penali.