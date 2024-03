'Legalità dell’essere: approcci filosofici per un mondo da scoprire'

BARI - Ausonia Institute Ets e il Rotary Club Bari Mediterraneo si uniscono nel progetto di sensibilizzare il pubblico sul concetto fondamentale di legalità e giustizia, visti come pilastri essenziali per la ricerca della felicità. Attraverso un ciclo di incontri mirati, principalmente rivolti agli studenti e organizzati presso le scuole aderenti, si intende diffondere pratiche virtuose ispirate da un sano senso civico nel quotidiano.In un clima di empatia e coinvolgimento, sfruttando principalmente aneddoti filosofici, si cercherà di instaurare un dialogo che susciti interesse e attenzione negli studenti. Attraverso questo viaggio ideale, costellato di emozioni, sentimenti, osservazioni, dubbi, curiosità e interrogativi, si spera di stimolare una riflessione critica sui benefici di una vita guidata dalla legalità e dalla giustizia.Durante questi incontri equilibrati e stimolanti, gli studenti saranno incoraggiati a esprimere le proprie opinioni, dubbi, pareri e esperienze, al fine di promuovere l'attività di ricerca critica su questo tema cruciale.Un elemento innovativo e coinvolgente di questa iniziativa è la presenza del pittore Ivo Falchi, che realizzerà in tempo reale un quadro ispirato alle sensazioni emerse durante l'incontro. Questo dipinto sarà poi donato all'Istituto, rappresentando un tangibile ricordo dell'esperienza condivisa. Vogliamo ringraziare sin d'ora il maestro Ivo Falchi per la sua sensibilità e la sua partecipazione a questo progetto.