Il cinema per ricordare il Maestro Marco Vacca

BITONTO - Martedì 19 e giovedì 21 marzo il Centro Ricerche di Storia e Arte – Bitonto e le associazioni culturali Meo Romeo e Just Image renderanno omaggio alla memoria del compianto maestro Marco Vacca, a due anni dalla scomparsa, con la rassegna “La favola cinematografica”, per celebrare il suo ruolo di educatore e la sua passione per il cinema.L’iniziativa punta a riconoscere il ruolo del maestro Vacca quale educatore e animatore culturale della città e ad incentivare una fruizione culturale di qualità per grandi e piccoli spettatori, alla luce della sua passione per la cultura audiovisiva e per l’alto valore formativo che il docente riconosceva alla settima arte. Fine ultimo è sostenere e valorizzare, tra le nuove generazioni, l’apporto della settima arte, quale peculiare “spazio di confronto e costruzione sociale condivisa”, come più volte sancito dal maestro Marco Vacca nei suoi scritti critici e storiografici sulla città di Bitonto.Patrocinata da Comune di Bitonto e Federazione Italiana Cineforum, l’iniziativa è organizzata in collaborazione con l’istituto comprensivo Sylos – Scuola Don Milani, l’Università dell’anziano di cui Vacca fu presidente, la Cooperativa Re Artù, la Fondazione Museo De Palo Ungaro e l’associazione di promozione sociale “Collettivo Keep Rolling”.Si inizia il 19 marzo, alle 10 al cineteatro Coviello con una matinée e un contest a premi dal titolo “Piccoli e grandi eroi”. Saranno proiettati i cortometraggi “U Moschettìeri” e “Super Jesus” di Vito Palumbo. Opere che affrontano i temi della legalità e dell’ambiente filtrati attraverso il coraggioso sguardo dei bambini. Saranno presenti in sala regista e produttore.Alle 18, nel teatro comunale Tommaso Traetta, sarà proiettato il film “Miracolo a Milano” (1951) di Vittorio De Sica, opera cara al maestro Vacca. Seguirà il contest a premi per adulti “La Favola Cinematografica”.La serata conclusiva, il 21 marzo alle 19, prevede la proiezione di “Rivisitazione dello sciopero”, performance audiovisiva, attualmente oggetto di un ricco tour internazionale, realizzata da Cosimo Terlizzi e Luca Maria Baldini. È dedicata a Pier Paolo Pasolini, autore a cui Marco Vacca dedicò una tesi.Le proiezioni serali sono ad ingresso libero. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al botteghino del teatro Traetta (tel. 0803742636).