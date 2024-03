SSC Bari: com'è triste Venezia per il sestultimo posto

- Piove ancora sul bagnato in casa Bari e non solo per la pioggia caduta sul " Pierluigi Penzo" durante la gara persa 3-1 con il Venezia il 10 marzo. All'indomani della quarta sconfitta esterna dei biancorossi (la terza della gestione tecnica affidata a Beppe Iachini), la Sampdoria battendo l'Ascoli per 2-1 nel posticipo giocato al Marassi nella serata di lunedì 11 marzo e valido per il 29esimo turni di Serie B, complica la posizione di classifica del Bari.Per il Galletto, parafrasando il celebre motivo musicale cantato da Charles Aznavour, Venezia gli è ancor più triste perchè scivola al sestultimo con 4 punti di vantaggio sulla zona playout occupata dallo Spezia e dalla Ternana, ferme rispettivamente a 30 e a 29 punti. La Sampdoria, rilanciata nella corsa verso i playoff in virtù della vittoria di rimonta sui marchigiani, sarà la prossima avversaria del Bari nella sfida valida per la 30esima giornata in programma al San Nicola alle ore 16.15 di sabato 16 marzo 2024.