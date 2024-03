'Lettura Senza Mura' ad Altamura: il 9 e 10 Marzo due nuovi appuntamenti con Alfonso Cuccurullo e il prof. Federico Batini

ALTAMURA - Sabato 9 e domenica 10 marzo l’associazione Link Aps, in occasione del progetto Lettura Senza Mura, ha organizzato una due giorni con Alfonso Cuccurullo e il prof. Federico Batini, finalizzati alla promozione della lettura ad alta voce, importante strumento di educazione, emancipazione e sviluppo cognitivo dei bambini. Gli esperti che prenderanno parte alla due giorni sono:10.00 - 13.00 - workshop La componente emozionale della lettura ad alta voce. 18.30 Alfonso Cuccurullo Letture ad alta voce per famiglie e bambini. È attore e formatore per laboratori e spettacoli teatrali di narrazione e di lettura ad alta voce. Dal suo incontro con "Nati per leggere”, si impegna attivamente nella promozione della lettura tra insegnanti, genitori, bibliotecari ed educatori. Inoltre, realizza in giro per l’Italia spettacoli e corsi di formazione, audiolibri per alcune case editrici che si occupano di letteratura per l’infanzia, ma anche programmi radiofonici e podcast per piattaforme tra le quali Rai Play sound.18.30 Talk su Educare alla lettura leggendo ad alta voce. È professore di Pedagogia Sperimentale, Metodologia della Ricerca e Metodi e tecniche della valutazione scolastica presso l’Università di Perugia, ad oggi è tra i massimi esperti di didattica delle competenze. Si occupa di lettura e di training di lettura ad alta voce, indagando gli effetti cognitivi ed emotivi. Si occupa anche di prevenzione della dispersione scolastica, dell’omofobia, di didattiche innovative e dei loro esiti in termini di apprendimenti e potenziamento cognitivo. Fondatore del metodo dell’orientamento narrativo, dirige la Rivista Lifelong Lifewide Learning e il Master “orientamento narrativo e prevenzione della dispersione scolastica”. Inoltre, è autore di diversi libri intorno al tema.Entrambi gli appuntamenti sono gratuiti e avranno luogo in Agorateca - Biblioteca di Comunità in via Stefano Lorusso 1, Altamura.Per partecipare al workshop di Alfonso Cuccurullo è necessario prenotarsi, contattando le pagine social di Lettura Senza Mura o inviando un’email all’indirizzo link@linkyouth.org, in quanto i posti sono limitati. L’iniziativa rientra tra gli eventi previsti da Lettura Senza Mura, un progetto del Comune di Altamura, vincitore del bando Cepell “Città che legge”.