Napoli batte la Juventus 2-1: Raspadori regala la vittoria ai partenopei

Ssc Napoli fb

NAPOLI - Il Napoli ha battuto la Juventus 2-1 in un emozionante posticipo della 27ª giornata di Serie A.Kvaratskhelia ha portato in vantaggio i padroni di casa al 42° minuto con un bel tiro da fuori area. La Juventus ha pareggiato all'81° minuto con Chiesa, ma Raspadori ha regalato la vittoria al Napoli all'88° minuto con un tap-in su respinta di Szczesny su rigore di Osimhen.La partita è stata intensa e combattuta fin dalle prime battute. Il Napoli ha avuto il controllo del gioco per lunghi tratti, ma la Juventus ha trovato il pareggio grazie a una bella giocata di Chiesa.Il Napoli ha però reagito con grande carattere e ha trovato il gol della vittoria con Raspadori.