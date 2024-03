Linea ferroviaria Bari-Bitritto: l'Antitrust conferma la correttezza della procedura di affidamento a Trenitalia

BARI - L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust) ha esaminato le segnalazioni di alcuni operatori economici relative alla procedura di affidamento a Trenitalia S.p.A. dei servizi di trasporto pubblico ferroviario regionale della tratta Bari-Bitritto.L'Antitrust, dopo un'approfondita valutazione della documentazione trasmessa dal Dipartimento Mobilità della Regione Puglia, ha deliberato che non sussistono i presupposti per l'esercizio dei propri poteri di tutela del mercato e della concorrenza.L'autorità ha rilevato l'esiguità dell'estensione chilometrica della tratta in questione e dei relativi servizi in programma, come da sempre evidenziato dalla Regione.La linea Bari-Bitritto è stata da sempre compresa nella programmazione della Regione in modo integrato con l'insieme dei servizi ferroviari regionali affidati a Trenitalia.: L'Antitrust ha dunque riconosciuto la trasparenza delle scelte politiche della Regione e la competenza degli uffici regionali.La Regione Puglia ha sin dall'inizio dell'anno assicurato un servizio innovativo importante per i cittadini, atteso da troppi anni.Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha dichiarato: "È il giusto riconoscimento per una linea destinata a rivestire un'importanza strategica per tutta l'area metropolitana, che migliora la qualità della vita della comunità, in particolare in ambito sociale, ambientale e della viabilità."L'assessore ai Trasporti, Anita Maurodinoia, ha aggiunto: "Il pronunciamento dell'Antitrust conferma che gli uffici regionali hanno lavorato bene, cercando finalmente di riattivare una tratta ferroviaria ferma da troppi anni e attesa dall'utenza.": In collaborazione con RFI e Trenitalia, la Regione Puglia ha offerto ai pendolari e a tutti i cittadini un nuovo collegamento ferroviario, moderno e sostenibile.