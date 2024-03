Listerie nel 'Prosciutto cotto', il Ferrarini venduto da Denner

È stata rilevata la presenza di listerie nel prodotto “Prosciutto cotto” del marchio Ferrarini. Non si può escludere un pericolo per la salute. La catena dei supermercati Denner AG ha immediatamente ritirato dalla vendita il prodotto interessato e ha avviato un richiamo. Nello specifico trattasi del lotto: 2460355 Prosciutto Cotto IL FERRARINI con data di scadenza del12.03.2024 in vendita presso tutti i punti vendita Denner. Il prosciuto è stato prodotto dall’azienda Ferrarini S.p.A., nello stabilimento attivo di Reggio Emilia in via Lauro Ferrarini, 1.Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda anche ai numerosi frontalieri italiani, di non consumare il prodotto in questione restituindolo al luogo di acquisto. Si evidenzia che un’infezione dovuta al batterio Listeria monocytogenes ha solitamente un decorso lieve o addirittura asintomatico in persone con un sistema immunitario intatto. Negli individui immunodepressi possono svilupparsi una serie di sintomi gravi con esito potenzialmente fatale. Durante la gravidanza la listeriosi può provocare un aborto spontaneo oppure una setticemia o una meningite neonatale.