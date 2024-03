Francavilla Fontana. Maurizio Bruno: 'Da oggi il reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale Camberlingo ha un suo nuovo primario: il dottor Luigi Troiano'

FRANCAVILLA FONTANA (BR) - "Da oggi, finalmente, dopo tanta, troppa attesa, il reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana, ha un suo nuovo primario. Si tratta del dottor Luigi Troiano, 56 anni, primo per punteggio nell’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore della struttura" si legge in una nota stampa a cura del presidente del Consiglio Comunale, Maurizio Bruno. "Da oggi, finalmente, dopo tanta, troppa attesa, il reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana, ha un suo nuovo primario. Si tratta del dottor Luigi Troiano, 56 anni, primo per punteggio nell’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore della struttura" si legge in una nota stampa a cura del presidente del Consiglio Comunale, Maurizio Bruno.





"Il dottor Troiano arriva da Treviso e questo per noi tutti, non può che essere letto come un ottimo segnale. Da sempre il Sud Italia soffre di una preoccupante fuga di camici bianchi dal meridione, diretti verso gli ospedali del Nord. In questo caso accade il contrario, indice del fatto che la nostra Sanità è e può essere attrattiva. Ma soprattutto, l’arrivo nel nostro reparto di Ginecologia di un primario dal Nord, potrebbe aprire la strada all’arrivo, sempre a Francavilla, dei medici di cui il reparto ha ancora bisogno per essere operativo 24 ore su 24. Al dottor Troiano, a tutto il reparto che sarà chiamato a guidare, va il nostro più grosso augurio di buon lavoro" si legge ancora nella nota stampa a cura di Maurizio Bruno.