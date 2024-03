Lolita Lobosco 3: il fascino del Castello Marchione e la Puglia tra misteri e colpi di scena

CONVERSANO - La terza stagione di "Lolita Lobosco" ci regala un'altra puntata ricca di fascino e mistero, con la fiction che si sposta nella suggestiva cornice del Castello Marchione di Conversano.Dopo una rinvigorente corsetta sul Lungomare di Bari, con uno sguardo al Teatro Margherita e al Molo San Nicola, la puntata ci immerge in una lussuosa festa di ballo in maschera ambientata nella dimora settecentesca. È qui che Lolita, su invito di Marietta, si trova ad affrontare un efferato omicidio che sconvolge il ricevimento.Le piste investigative si diramano in diverse direzioni, ma è la testimonianza del bel Leon a dare una svolta decisiva al caso. La sua collaborazione spinge Lolita a concedergli una chance, e i due si ritrovano a passeggiare per il cuore di Bari Vecchia. Leon, in un momento di romanticismo, decide di sorprendere Lolita con una visita alla Chiesetta di San Martino, riaperta al pubblico solo nel novembre 2022.Nel frattempo, Trifone convince Nunzia a concedersi una vacanza nella romantica Parigi. L'episodio ci porta anche all'Aeroporto di Bari Karol Wojtyla, ma il viaggio, che si prospettava come un idilliaco viaggio di nozze, si trasforma in una profonda crisi per la coppia.La fiction non manca di omaggiare la tradizione culinaria barese, con riferimenti alle melanzane ripiene e alla "tiella di riso patate e cozze". Un divertente siparietto si accende proprio attorno alla preparazione di questo piatto, con Nunzia e Andreina che discutono animatamente sull'aggiunta della zucchina.Tensioni anche a casa Forte, dove Antonio e Porzia si scontrano, creando una frattura inaspettata. L'unica nota positiva sembra essere l'arrivo anticipato dei figli di Esposito.Proprio quando la vita di Lolita sembra finalmente avviarsi verso la serenità, una tragica notizia la sconvolge, lasciando il pubblico con il fiato sospeso in attesa del prossimo episodio.La terza stagione di "Lolita Lobosco" si conferma una vera e propria celebrazione della Puglia, con le sue location suggestive, la sua cultura e le sue tradizioni. Un viaggio affascinante che, tra misteri e colpi di scena, conquista il cuore dei telespettatori.