Mafia e politica a Bari: vicepresidente della commissione Antimafia annuncia acquisizione degli atti e audizioni cruciali

BARI - Mauro D’Attis, vicepresidente della commissione parlamentare Antimafia, ha reso noto oggi che in sede di ufficio di presidenza della commissione è stata accolta la sua richiesta di acquisizione di tutti gli atti relativi alla maxi inchiesta della Dda di Bari. Tale indagine ha portato all'arresto di 135 persone, tra cui politici e esponenti di clan mafiosi.D’Attis ha inoltre annunciato che sono state richieste le audizioni del procuratore di Bari, Roberto Rossi, e del prefetto di Bari, Francesco Russo. Tuttavia, le audizioni saranno programmate successivamente, in attesa dei tempi processuali per il riesame. La commissione Antimafia parlamentare si prepara quindi ad aprire un procedimento sul caso, dando seguito alle richieste di approfondimento e trasparenza.