Mesagne, alla scoperta del corpo umano: dal 19 marzo al centro commerciale AppiAnticA la mostra interattiva 'The Human Body'

MESAGNE (BR) - Verrà inaugurata martedì 19 marzo e potrà essere visitata fino al prossimo 6 aprile la mostra "The human body", l'installazione interattiva pensata per i bambini delle scuole elementari e i ragazzi delle medie. Educativa e divertente, allestita con accattivanti postazioni all'interno della galleria del centro Commerciale "AppiAnticA", guiderà i giovani e giovanissimi di età compresa tra i 5 ai 14 anni alla scoperta delle meraviglie del corpo umano.





Accompagnati da docenti e famiglie – il percorso merita anche l’attenzione degli adulti – i ragazzi avranno la possibilità di vivere un’esperienza unica, esplorando attraverso la magia della realtà aumentata come "siamo fatti". Sistema nervoso, articolazioni e ossa, circolazione del sangue, digestione, respirazione e muscoli verranno mostrati senza segreti, aiutando gli studenti a comprendere meglio argomenti che sono stati o che verranno trattati in classe, e senz’altro inducendoli a sviluppare una maggiore consapevolezza del proprio corpo e del mondo che li circonda.





L’attività, dal riconosciuto valore didattico, è patrocinata dalla città di Mesagne e prevede il coinvolgimento degli istituti scolastici del territorio. Le visite guidate gratuite saranno disponibili tutti i giorni, dalle 16:00 alle 20:00. Nelle giornate del 23, 24, 28 e 29 marzo, 2 e 6 aprile, l’attività sarà fruibile anche la mattina dalle ore 9:00 alle ore 12:00. Guidati da esperti, in un tour ricco di sorprese e sorrisi, i bambini saranno protagonisti di un evento in cui meraviglia e apprendimento si fondono in un’avventura imperdibile.