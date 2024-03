Miss Italia, seconda selezione provinciale pugliese

TRANI - Seconda tappa per il tour pugliese di Miss Italia 2024. Venerdì 5 aprile, alle ore 19.00, si terrà una selezione provinciale del concorso di bellezza più celebre del Paese organizzata dall'esclusivista interregionale per Puglia e Basilicata Carmen Martorana Eventi, in collaborazione con la Lega Italiana Lotta ai Tumori sez. Bat di cui Michele Ciniero è presidente e Maria Mazzilli fiduciaria per la città di Trani.Location dell'evento sarà la tenuta di grande fascino Donna Lavinia, dimora storica dallo stile classico in territorio tranese.Ogni donna ha un talento da celebrare e una storia da raccontare e Miss Italia, per questa edizione, è alla ricerca di ragazze pronte a condividere il proprio percorso e le proprie passioni, a valorizzare la propria unicità e a trasformare sogni in realtà, in una rivoluzione che celebra la bellezza delle aspirazioni, la forza del talento e il potere delle storie personali.La selezione del 5 aprile, che permetterà alle vincitrici di accedere alle finali regionali, si inserisce perfettamente in questa celebrazione, anche perché le concorrenti sfileranno assieme a pazienti oncologiche in un défilé del brand pugliese Mariuccia Milano che ha voluto abbracciare la causa LILT.Si ringrazia: Olivetta un sogno Made in Puglia; Ognissanti; Marina Rosito Chirurgia generale e medicina estetica.