Nuovo allarme bomba a Bari: valigia sospetta alla stazione Tesoro

BARI - Un altro allarme bomba ha scosso la città di Bari questa mattina. La linea di Ferrotramviaria che conduce dal centro al quartiere San Paolo è stata interrotta a causa di una valigia sospetta abbandonata vicino ai binari nella stazione Tesoro.La Polizia è stata subito allertata e ha bloccato un treno proveniente da Fesca. Sul posto sono intervenuti anche gli artificieri.Fortunatamente, l'allarme è rientrato in pochi minuti e non si sono registrati danni a persone o cose.Negli scorsi giorni la Dda di Bari ha aperto un fascicolo, al momento contro ignoti, per fare luce sull'ennesimo allarme bomba che ha colpito la città. Nei giorni scorsi, infatti, simili episodi hanno interessato le stazioni ferroviarie di Trani, Barletta e Bari-Palese. Un altro allarme bomba è poi scoppiato ad Andria, mentre poche ore prima il palazzo di Giurisprudenza di Bari era stato evacuato a causa di un falso allarme.La cittadinanza è preoccupata per questa serie di allarmi bomba che stanno creando un clima di tensione e paura. Le autorità stanno indagando per individuare i responsabili e garantire la sicurezza della città.