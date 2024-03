Morti sul lavoro: 'Basta strage, serve un piano d'emergenza'

BRINDISI - L'ennesimo incidente mortale sul lavoro, questa volta a Brindisi, riaccende i riflettori su una tragedia che non accenna a fermarsi. Solo in Puglia, dall'inizio dell'anno, si contano già 12 vittime, 15 se si considerano anche gli incidenti in itinere.Luigi Minoia, segretario generale della Confil, Confederazione Italiana Lavoratori, lancia un nuovo appello: "Basta con la logica del massimo ribasso che confligge con il diritto alla vita dei lavoratori. Nessun incidente sul lavoro è dovuto ad una fatalità".L'Italia vanta il triste primato di 1300 morti sul lavoro ogni anno, migliaia di infortuni e malattie professionali. La Puglia, nel 2023, si posiziona al quarto posto nella graduatoria regionale per numero di decessi.Minoia ribadisce la necessità di un tavolo nazionale permanente con il Governo, Inail, Inl, Asl, Regioni, Province, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e enti di formazione per trovare soluzioni concrete.Il segretario generale della Confil chiede inoltre di rivedere il sistema della formazione, puntando sulla formazione dei formatori e rendendola gratuita per tutti, anche per le piccolissime attività lavorative. Infine, propone di premiare le imprese che investono in sicurezza.L'obiettivo è chiaro: fermare questa strage e dare dignità al lavoro. La sicurezza non può essere considerata un costo, ma un investimento fondamentale per il futuro del Paese.