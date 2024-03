Trasporti: Maurodinoia e sindaci del Nord Salento uniti per chiedere a MIT e Anas 4 corsie sulla strada Bradanico-Salentina

“Il confronto con Anas e Ministero è fondamentale per evitare in un futuro di incorrere nel rischio che, messa da parte la progettualità a due corsie portata avanti in questo momento, l’ipotesi delle quattro corsie venga bocciata nel lungo iter di approvazione a seguito di analisi costi/benefici non convenienti o perché di forte impatto ambientale - precisa l’assessore Maurodinoia –. Il confronto servirà anche per ribadire la necessità di inserire nel nuovo contratto di programma Anas/MIT il finanziamento per la cantierizzazione dell’opera, poiché adesso è finanziata solo la progettazione preliminare in corso”.

Con l’occasione l’assessore ha voluto anche rispondere alla nota diffusa dai consiglieri regionali di centrodestra avente ad oggetto la Strada Statale 7 TER: “Come mi sono confrontata con sindaci e territori, confermo la piena disponibilità al confronto con i consiglieri di centrodestra sulla situazione della SS 7 TER Bradanico-Salentina, nelle more della discussione in Commissione consiliare Trasporti, per la quale non mi risulta aver già ricevuto una convocazione ufficiale relativa all’oggetto.”

Lanciato anche l’appello verso tutti i parlamentari salentini perché si facciano portavoce, insieme alla Regione e alla Provincia, delle richieste del territorio e siano promotori di un incontro al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per affrontare la questione prima che sia troppo tardi, considerato che si è ancora in una fase di progettualità dell’opera. In attesa di una risposta del MIT sull’incontro non è da sottovalutare l’ipotesi di richiedere ad Anas una proroga rispetto alla conferenza dei servizi fissata per il prossimo 14 marzo.