'Nuove aperture del camping Pane e Pomodoro', uomo nudo monta tenda e fa doccia nella spiaggia dei baresi

BARI - Una denuncia sarcastica sui social media, promossa da Luca Bratta, rappresentante del comitato cittadini e delegato di Fratelli d’Italia del Municipio 1, ha scosso la città di Bari. La denuncia riguarda la cosiddetta "nuovissima apertura" del Camping Pane e Pomodoro, evidenziando immagini sorprendenti e imbarazzanti.Negli scatti pubblicati, si può osservare una tenda da campeggio posizionata sotto un gazebo, accanto al quale un uomo, completamente nudo, si lava utilizzando le docce situate nelle vicinanze. Questa insolita scena ha sollevato numerose critiche e preoccupazioni riguardo al decoro urbano e alla gestione delle strutture turistiche nella città.La denuncia ironica di Bratta sottolinea il problema del turismo selvaggio e della mancanza di regolamentazione delle attività turistiche a Bari. Egli esprime la sua indignazione riguardo alla presunta mancanza di intervento da parte delle autorità locali nel garantire il decoro e la sicurezza nelle zone destinate al turismo.Nel suo post sui social media, Bratta esprime il suo disappunto rivolgendosi al Sindaco, sottolineando che il decoro urbano è di sua competenza e chiedendo un intervento urgente per affrontare questa situazione imbarazzante.Questa denuncia sarcastica ha suscitato un dibattito pubblico sull'efficacia delle politiche turistiche della città e sulla necessità di adottare misure concrete per preservare il decoro e la reputazione di Bari come destinazione turistica.