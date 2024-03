Bari, addio all'ex sindaco Simeone Di Cagno Abbrescia: aveva 80 anni

In precedenza, ha ricoperto ruoli di rilievo come Consigliere Reggente della sede di Bari della Banca d’Italia (dal 1978 al 1995) e Presidente del Consorzio Operatori Turistici Pugliesi (dal 1984 al 1994). Ha ricevuto importanti riconoscimenti, tra cui il titolo di Grande Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana e quello di Console Onorario del Regno di Danimarca. Ha anche fatto parte del Consiglio di Amministrazione di Acquedotto Pugliese S.p.A. e di varie commissioni governative, come la Commissione Ambiente e la Commissione Politiche Europee.





La sua scomparsa lascia un vuoto nella politica e nell'imprenditoria locale.

Ricoprendo diversi incarichi di rilievo, è stato eletto sindaco di Bari nel 1995, confermato poi nel 1999, rimanendo in carica fino al 2004. Nel 2006 è stato eletto alla Camera dei deputati per Forza Italia e riconfermato nel 2008 con il Popolo delle Libertà. Nel 2009 si è candidato nuovamente come sindaco di Bari, ottenendo buoni risultati al primo turno ma venendo sconfitto al ballottaggio dal sindaco uscente Michele Emiliano.