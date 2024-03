Operaio muore d'infarto in azienda a Fasano, sequestrato lo stabile

FASANO - Un operaio di 45 anni, originario di Palermo, è morto ieri pomeriggio a Fasano a causa di un infarto mentre era al lavoro. Il dramma si è consumato negli uffici di un'azienda di telefonia.L'uomo, secondo le prime informazioni, si trovava su una rampa di scale quando è stato stroncato da un malore. I colleghi hanno immediatamente allertato il 118, ma i sanitari giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri che hanno sequestrato lo stabile. I tecnici dello Spesal della Asl di Brindisi hanno eseguito gli accertamenti necessari a stabilire le cause della morte.La notizia ha destato grande cordoglio nella comunità di Fasano. L'operaio era conosciuto e benvoluto da tutti.Si tratta dell'ennesimo caso di morte sul lavoro in Italia. Un dramma che si ripete con frequenza allarmante.