Queensland, adolescente attaccata e ferita gravemente uno squalo

BRISBANE, AUSTRALIA - È ancora allarme squali sulle spiagge australiane. Un'adolescente è stata attaccata da uno squalo sulla spiaggia di Bargara nel Queensland. La ragazza di 13 anni è in cura per le gravi ferite della schiena anche se non è in pericolo di vita. I paramedici sono intervenuti sulla scena a Fred Courtice. L'incidente è avvenuto venerdì pomeriggio, e ora l’adolescente è in ospedale in attesa di una operazione chirurgica.

Resta inteso che l'attacco non è durato molto a lungo, con lo squalo che mordeva e si lasciava andare abbastanza velocemente. È stata poi portata al surf club locale, dove la sua emorragia è stata tenuta sotto controllo e sono stati chiamati i paramedici. Il supervisore delle operazioni dell'ambulanza del Queensland, Matthew Davenport, ha detto che è stata ricevuta una chiamata intorno alle 16:00. La ragazza ha dichiarato il medico "Aveva ricevuto un morso sul lato destro dell'addome e sulle natiche sul lato destro e che la ragazza è stata fortunata considerando la natura dell'incidente”.

Dopo l'attacco, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è stata chiusa la spiaggia mentre si è alzato in volo un elicottero della polizia per cercare, senza successo, di localizzare lo squalo, autore dell’attacco. Il Department of Primary Industries and Regional Development, raccomanda ulteriore cautela nell'area di Wide Bay. Chiunque veda uno squalo può segnalare l'avvistamento alla Water Police al numero 9442 8600.