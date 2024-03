Acquedotto Pugliese: acqua pubblica due volte, approvata la legge in Consiglio Regionale

Legge approvata: Disposizioni per la gestione unitaria ed efficiente delle funzioni afferenti al Servizio Idrico Integrato

BARI - Il Consiglio Regionale della Puglia ha approvato una legge storica che sancisce la natura pubblica dell'acqua e della sua gestione in Puglia.Acquedotto Pugliese (AQP) rimarrà una società pubblica, partecipata al 100% dalla Regione Puglia e dai Comuni pugliesi. Questo significa che l'acqua continuerà ad essere distribuita a prezzi calmierati, tra i più bassi d'Italia.Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha definito la giornata "storica" e ha ringraziato il Consiglio Regionale per aver votato la legge. Ha inoltre ricordato i pugliesi che fondarono l'AQP oltre un secolo fa e gli uomini e le donne che oggi lavorano per l'azienda.L'assessore regionale alle Risorse Idriche, Raffaele Piemontese, ha sottolineato che la legge approvata è un passo fondamentale per proteggere una grande realtà industriale come AQP e il suo know-how. Ha inoltre ricordato il valore dell'acqua bene pubblico, confermato da oltre 26 milioni di italiani nel referendum popolare del 2011.La legge approvata oggi dal Consiglio Regionale pugliese è stata definita "storica" da molti. L'assessore Piemontese ha esortato a completare il procedimento legislativo e ha richiamato la necessità di affrontare tempestivamente la situazione che si determinerà alla scadenza della concessione per legge della gestione del Servizio Idrico Integrato in capo ad Acquedotto Pugliese SpA, prevista per il 31 dicembre 2025.In particolare, la legge prevede la cessione ai Comuni di una parte delle azioni di AQP. Questo permetterà ai Comuni di avere un ruolo più attivo nella gestione del servizio idrico integrato e di tutelare gli interessi dei cittadini pugliesi.L'approvazione di questa legge è una vittoria per tutti i cittadini pugliesi. L'acqua è un bene prezioso e fondamentale per la vita, e la sua gestione pubblica è una garanzia di qualità, efficienza e prezzi accessibili.