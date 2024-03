Peppo, in radio il nuovo singolo 'Specchio': ''Grazie a mio padre ho scoperto la passione per la musica''

Specchio è il titolo del nuovo singolo di Peppo, giovane talento della scena musicale italiana, un brano introspettivo e intimo, che affronta una tematica importante. 'Specchio' nasce dall’esigenza, da parte dell’artista, di condividere ed affrontare i propri processi interiori e la propria evoluzione attraverso il confronto con una “psicologa”. Con la scrittura di questo brano l’artista si unisce alla lotta per far sì che questi temi vengano trattati con più normalità e che possano essere i pilastri della società futura. Il brano, prodotto da Matteo Di Nunzio e scritto dall'artista insieme Vinci, esce su etichetta Cvtlo Music Group con distribuzione Sony Music.

Peppo, Pietro Fasce all’anagrafe, è un cantautore genovese classe 2000. Si appassiona alla musica ascoltando i vinili degli anni 70 del padre iniziando così per questo motivo a suonare la chitarra. Fin da piccolo ascolta diversi generi musicali, alimentando così la necessità di raccontare la sua visione delle cose attraverso la scrittura. Dall’incontro con la sua etichetta Cvtlo, inizia il suo vero e proprio progetto con l’obiettivo di sperimentare e portare novità. Con l’uscita del primo brano intitolato “Loop” i ragazzi mettono il primo tassello per sognare in grande.